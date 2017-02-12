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打停止親權官司 外公與生父掀搶人大戰

2017-02-12  13:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓老翁不滿女兒嫁錯人，借貸供嗜賭的丈夫童男花用，導致信用破產罹患重度憂鬱症，離婚收場，林女回娘家生下女兒，不久自殺身亡，前夫童男向法院訴請交付子女，林老反擊打停止親權官司，形成生父與外公搶人大戰，法官最後把女嬰判給生父，全案可上訴。

童男與林女婚後於103年間，生下一女後便協議離婚，104年林女自殺身亡，林父表示當時女兒和外孫女都由他照顧，童男未盡人夫與人父責任，指控他婚後好賭、濫賭，積欠巨額債務，濫用女兒的信賴與情感，慫恿她向銀行借貸供其花用，導致女兒信用破產，童男卻遠避中國，花天酒地、施用毒品，不顧妻、女。

林父拿出女兒的離婚協議書，記載「丈夫童ＯＯ婚前積欠妻子150萬元債務，離婚後願償還」，但童男未能遵守離婚協議，也置3歲稚女不顧，主張停止童男的親權並駁回其交付子女之訴。

童男反指前妻林女患重度憂鬱症，稍有不順其意，在公眾場所或朋友面前，就令他下跪道歉，並動輒以死相逼，且有多次自殺記錄，因前妻曾說過：「我要走了，沒有女兒我也不想活了」，為避免刺激，才故意宣稱「我不要女兒啦」、「我不會再去看女兒了」，卻被林父曲解用來主張生父停止親權的理由。

童男強調離婚後因前妻無帳戶，仍按月將扶養費存入岳母的帳戶，或直接交付前妻金錢，也曾替女兒購買玩具，但因前妻死後，林父斷然拒絕交付女兒，更阻撓他與女兒相見，才停止付款。

經查童男99年間曾因吸毒遭逮、勒戒，但在女兒出生前，至於債務問題，法官認為債務清償與否，與是否疏於保護、照顧女兒，並無任何必然關聯性，加上社工訪視結果，童男與稚女相處融洽，這場生父與外公上演搶人大戰，結果外公敗訴，仍可上訴。

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  • 妻子疑罹患憂鬱症，動輒令夫下跪，離婚後回娘家生下幼女隔年自殺，前夫與岳父搶女大戰，高雄少家法院這樣判決。（記者張忠義攝）

    妻子疑罹患憂鬱症，動輒令夫下跪，離婚後回娘家生下幼女隔年自殺，前夫與岳父搶女大戰，高雄少家法院這樣判決。（記者張忠義攝）

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