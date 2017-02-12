疑床上抽菸引燃床壂 北市1男倒臥浴室送醫不治

2017-02-12 12:57

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天早上8點多接獲報案，指稱大理街一間民宅發生火警，消防員抵達現場後破門灌救，隨即在其中一間房間內發現起火燃燒的床墊，10分鐘內就將火勢撲滅。

不過，當消防員滅火後清理火場時，卻在客廳旁邊的浴室地板上，發現41歲黃姓男子倒臥並失去生命跡象。儘管黃男被緊急送醫，但急救後仍宣告不治。

消防員說，黃男身上沒有燒傷跡象，研判他可能是吸入過量一氧化碳；此外，由於起火點是房間床鋪，消防員也不排除可能是在床上抽菸，掉落的火星不慎引發火災。警方目前已經聯繫上黃男家屬進行釐清，詳細起火原因仍有待進一步調查。