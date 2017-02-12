媒介欠債女賣淫賺500元 皮條男被逮判罰9萬

2017-02-12 12:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓女子因積欠蘇俊豪債款，被媒介到龍安街一帶賣淫，負責攬客的男子張翔皓兩日內就幫黃女介紹5名客人，獲利500元。黃女事後不願為錢出賣肉體，跑到調查局基隆市調站檢舉蘇男，案件因此曝光。法官認定，張男觸犯共同犯圖利容留性交罪，判有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，而蘇男日前也被判刑。

檢調調查，蘇男知道黃女積欠債務，便透過李姓男子連繫在基隆市龍安街從事拉皮條的男子張翔皓，103年3月29日起，以每次交易1000元的代價，介紹黃女給尋芳客，黃女可分得700元還債，另支付場地費200元給房東，張男實得100元，蘇男再將黃女所得拿來抵扣債務。

黃女認為自己不該為了負債出賣肉體，接了5次客後，向蘇男反應不願繼續賣淫還債，想要用其他方式償還債務，卻反被蘇男恐嚇，只好逃到調查站檢舉。

法官認定，張男藉由媒介、容留成年女子與他人為性交行為以營利，考量他營利時間甚短，犯罪所得不高，且以坦承犯行，態度尚可，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金。