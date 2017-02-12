客家「掛紙」開始 公墓火警延燒2汽車

新竹縣湖口鄉鳳山公墓掃墓不慎引起火災，路旁車輛也被延燒。（記者黃美珠翻攝）

2017-02-12 12:40

〔記者黃美珠／湖口報導〕元宵剛過，客家人開始「掛紙」掃墓！新竹縣湖口鄉鳳山公墓今天早上約10點傳出公墓火警。

到場灌救的消防員表示，事發原因疑似掃墓者燒金紙不慎，先延燒到公墓雜草後，波及其他也來掃墓的汽車2輛。

湖口鄉長林志華當時也在場，親眼看到別人的車胎燒了起來。目前消防員還在進行殘火處理中。

新竹縣湖口鄉鳳山公墓掃墓不慎引起火災，路旁車輛也被延燒。（記者黃美珠翻攝）