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萌犬寒風中走失 暖警PO臉書找到飼主

走失的柯基犬「阿肥」模樣可愛。（記者曾健銘翻攝）

2017-02-12  12:29

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區1位民眾，日前下午在三重正義北路附近撿到1隻可愛的柯基犬，隨即將牠帶到三重長泰派出所，尋求警方協助，警員黃順吉心想飼主一定萬分焦急，拍下萌犬照上傳臉書社團協尋，高效率動作果然收到成效，當天晚上李姓飼主就前來領回愛犬，見到愛犬「阿肥」平安無事，頻頻稱讚警方作為：「人民保母好讚！」

黃員表示，當時從民眾手中接獲走失的柯基犬，心想愛犬如果在冷天中走失，飼主一定非常焦急，一方面聯繫動保處人員前來將柯基犬帶回掃瞄晶片，另一邊則拍下柯基犬萌照，上傳三重區各大臉書請求網友協尋，增加曝光率，果然當晚飼主李小姐就與派出所聯繫，順利將走失的愛犬「阿肥」領回。

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  • 柯基犬「阿肥」被帶回派出所安置，模樣相當可愛。（記者曾健銘翻攝）

    柯基犬「阿肥」被帶回派出所安置，模樣相當可愛。（記者曾健銘翻攝）

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