自撞電桿酒測值為零 竟問警：我有喝酒可以拒測嗎？

黃男開車自撞路旁電桿還波及電桿旁變電箱。（記者許國楨翻攝）

2017-02-12 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子今天凌晨開車過彎時失控撞上路旁電桿並波及變電箱，警方將自撞受傷的黃男送醫時，他精神恍惚的問員警：我有喝酒，可以拒測嗎﹖讓警方一度以為他涉嫌酒駕，結果抽血換算酒測值為零，且車上也未找到毒品，不排除開車前曾飲酒或吸毒，將等他開完刀傷勢穩定再進一步釐清。

警方指出，33歲黃男今天凌晨3時許駕駛黑色自小客行經西屯區廣福路時，疑因不熟悉路況過彎時，幾乎在沒有煞車的狀況下失控撞上路旁電桿並波及電桿旁的變電箱，由於撞擊力道相當猛烈，自小客車頭當場凹陷。

黃男頭部則撞破前擋風玻璃，胸口也因撞擊方向盤，撞車後一度痛的癱坐在駕駛座上無法動彈，警方獲報趕往處理，同時通報119救護車前來送醫，警方戒護就醫到院後表示「稍後做酒測」，他竟然回問：「我有喝酒，可以拒測嗎？」但因黃男已肇事馬上被員警拒絕。

黃男經抽血換算酒測值後為零，且車上也未找到毒品，讓員警一度相當訝異，初步無法證明他涉嫌酒駕或毒駕，不排除開車前曾飲酒或吸毒，但因黃男胸口撞到方向盤導致心臟主動脈受傷，將等他開完刀傷勢穩定後再進一步訪談釐清。

而這起自撞車禍也造成供電設備受損，廣福路部份路段停電約1小時，台電人員到場維修後已恢復供電。

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