遊民悲歌！躲隧道避寒 遭列車撞斃

台東山里隧道今早傳自強號列車撞斃避寒遊民意外。（記者陳賢義攝）

2017-02-12 12:07

〔記者陳賢義／台東報導〕台鐵花連開往新左營306號自強號列車，今日上午8時35分行經台東山里隧道西正線時，在距離隧道出口約2公里處，撞斃1名疑躲進隧道避寒男子，車班延誤70分經檢察官指示放行，影響南下2班、北上1班列車；由於死者身上無任何證明文件，已送往台東市立殯儀館，等待檢警進一步相驗。

「並沒有感到任何撞擊異樣」事發當時也坐在肇事自強號列車上的台東火車站站長林德香表示，列車司機員察覺撞擊到異物時，立刻跟隨機組人員下車查看，發現撞死人後，旋即通報鐵路警察，再轉報台東縣消防局。救護人員據報抵達現場，被撞擊男子已明顯死亡，身上只有菸盒無身分證件，研判可能是為了禦寒躲進隧道，才導致意外發生。

東檢外勤檢察官接獲警方通知後，指示警方現場採證完即可讓列車通行，上午9時45分恢復。台鐵表示，肇事列車延誤70分鐘恢後通行，影響南下2班、北上1班列車，由於未達到120分鐘的退票標準，旅客無法退費。