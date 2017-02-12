高雄小港毛巾乾洗工廠火警 幸無人受困
2017-02-12 12:00
［記者黃旭磊／高雄報導］小港區中安路毛巾乾洗工廠，今天凌晨0點49分發生火警，火勢於14分鐘後撲滅，幸沒人受困。
高雄市消防局中隊長林棕營上午表示，現場為1樓鐵皮屋建築物，鳳翔消防分隊先到場滅火，共出動15車34人前往，起火點疑似為烘乾完毛巾堆，延燒屋內整排折毛巾機，「整疊毛巾都黑掉了。」
消防隊指出，工廠老闆住隔壁，與保全員先用滅火器灌救，消防車打水後火勢很快撲滅，老闆說機器沒通電，電線走火機率不高，由於外縣市曾發生烘乾毛巾自燃案例，是否為毛巾溫度過高導致化學洗劑自燃仍待查。
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