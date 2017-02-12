橫衝直撞傷2警2路人 瘋狂司機：我要大開殺戒！

李嫌開車衝撞警車。（記者邱芷柔翻攝）

2017-02-12 11:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔鄉龍泉今天凌晨發生飛車衝撞民眾案件，49歲的李姓駕駛在凌晨1點到龍泉派出所旁的超商跟店員要紙筆，然後寫下「我將大開殺戒！」便開著銀色舊款的NISSAN SENTRA轎車，在大馬路上橫衝直撞，甚至拒絕警方攔查還衝撞警車造成車上員警骨折，警方開槍攔阻，受到衝撞左肩骨折的員警潘郝傳駿，立即反應對空鳴槍後，再一槍打中李嫌右腳踝，阻止李嫌再釀禍。

49歲的李嫌在超商留下「已證般若 我將隨意殺生 大開殺戒，要命別亂跑」紙條，隨後沿路衝撞路人、路邊機車及警車。

內埔分局副分局長林壽松說，凌晨1點20分左右，龍泉派出所內聽到巨大撞擊聲，員警立刻衝出派出所，想要攔查肇事車輛，但肇事車輛駕駛拒絕下車接受盤查，先在超商旁衝撞3名路人後，再衝撞派出所對面的機車，經過派出所後繼續往前逃竄，警車隨後追上，沒想到肇事車輛竟然大迴轉，朝著警車直撞，這起事件共造成2名警察、2路人及嫌犯共5人受傷。

警方指出，49歲的李嫌是桃園人，在大馬路上隨機衝撞造成員警、民眾生命受到威脅，龍泉派出所副所長蕭吉良等人在情況急迫下使用槍械，朝該車的輪胎處射擊，但該車仍拒檢未停，並加速往屏科大方向逃逸，巡邏車上的警員黃志明、副駕駛座警員潘郝傳駿立即追了上去，但李嫌大迴轉沿原路往龍泉派出所方向疾駛，高速衝撞巡邏車，造成駕駛黃志明右腳膝蓋挫傷、副駕駛警員潘郝傳駿左肩斷裂骨折、右腳挫傷。

李嫌車輛衝撞警車後，立即下車衝向警方欲攻擊，左肩骨折的警員潘郝傳駿，立即拔槍對空鳴槍後，並往李嫌射擊，一槍射中李嫌右腳踝後，上前將李嫌犯壓制在地。

警方也表示，初步了解李嫌精神狀況不佳，但是否有吸毒、酒駕或其他犯案原因仍待進一步調查釐清，目前李嫌仍在醫院戒護中，警方將依過失殺人、妨礙公務、公共危險等罪嫌進一步偵辦。

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李嫌留下紙條後開始肇事。（記者邱芷柔翻攝）