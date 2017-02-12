醋男疑妻外遇 拿槍嗆聲遭子舉報判刑

2017-02-12 11:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕48歲男子游振松懷疑劉姓妻子手機有其他男人的照片，與妻子發生衝突。游男的兒子見狀向前護母，卻被父親持槍狠嗆：「養你沒有用、你們兩個要死一起死」，隨後拿出藏在沙發的制式手槍並上膛。游男的兒子一邊安撫父親情緒，一邊躲到房內報警抓父。基隆地方法院認定游男持槍恐嚇妻小屬實，判他有期徒刑5年2個月，併罰5萬元。

游男的兒子向法官表示，父親因為懷疑母親工作在外，有認識其他男生，堅持要查看他的手機，怎知父親看完後，發現有其他男子傳照片給媽媽，借題發揮；居中協調時，卻遭到父親攻擊，還拿手槍拉滑套上膛，對著母親和自己，還揚言：「養你沒有用、你們兩個要死一起死」，自己安撫他的情緒後，躲回房間打110。

游男則向法官辯稱，確實有對妻、子說「養你沒有用、你們兩個要死一起死」，但只是氣話，是被兒子打才會拿槍出來；而槍枝、子彈是過世的哥哥留下，不知道槍枝來源。

法官認定，游男明知槍枝是危險物品，還對持槍著妻小，更說出「養你沒有用、你們兩個要死一起死」等語，已經觸犯恐嚇危害安全等罪，從較重的非法持有手槍罪判處他有期徒刑。