客家掃墓時節到 苗市傳公墓火警

2017-02-12 11:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕元宵節後1週，是客家族群掃墓時節。苗栗縣內各客庄公墓，今天起湧入許多掃墓人潮，爆竹聲不絕於耳；位於國立聯合大學旁的苗栗市第3公墓，今天上午傳出火警，經消防隊員灌救，未造成災情擴大。

縣內閩客風俗不同，掃墓分為2梯次，客家族群元宵節過後即開始掃墓，預計今天及18、19日為高峰；閩南族群則於清明節前後。

苗栗縣消防局表示，掃墓不免燃燒紙錢、燃放鞭炮，呼籲民眾於慎終追遠、緬懷祖先之際，務必牢記「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾」等「四不二記得」要領。

消防局說，各消防大隊也會與義消、婦女防火宣導隊及志工等編排警戒、巡邏勤務，在人潮眾多的墓地主要出入口懸掛大型宣導布條提醒，並設置大型水桶、發放水袋，供掃墓後澆熄餘燼，共同努力減少墓地山林火警發生，維護美好的山林環境及生命財產安全。