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值勤小確幸 警局備小籠包、薑茶暖身

2017-02-12  11:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局昨日安排警員支援的「2017基隆七堵煙火嘉年華活動」，今日一早9時許又派員協助新北市平溪天燈節基福公路管制勤務，兩場勤務一共派遣150人次。警局擔心同仁在寒風中執勤受凍，偕同警友會設置「警察行動休息補給站」提供避風場並提供熱飲、小籠包，讓值勤的同仁暖身避風。許多值勤的員警，表示今年執勤有「小確幸」的感覺。

基隆市警局長王慶麟與負責勤務的第三分局警友會辦事處主任楊秀玉溝通之後，決定向基隆市公車處商界調度室做為員警待命休息空間，並安排「行動餐車」提供員警及民力小籠包、奶茶、豆漿、薑湯及水果等熱食飲品。

受惠的警員表示，寒風值勤真的很累，但想不到今年居然有熱食可以暖身，心裡也覺得暖暖的。

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  • 基隆市警局與警友會辦事處主任楊秀玉今年特別商借公車處的調度室給值勤警察同仁避風。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警局與警友會辦事處主任楊秀玉今年特別商借公車處的調度室給值勤警察同仁避風。（記者吳昇儒翻攝）

  • 此次值勤警局還準備行動餐車提供暖呼呼的小籠包給同仁食用。（記者吳昇儒翻攝）

    此次值勤警局還準備行動餐車提供暖呼呼的小籠包給同仁食用。（記者吳昇儒翻攝）

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