珍珠雞遭竊求助 警速找回寵物雞

南市一分局警方幫民眾逮到偷雞賊、找回寵物珍珠雞。（記者王俊忠翻攝）

2017-02-12 11:03

〔記者王俊忠／台南報導〕住在南市東區裕農路的王姓男子，日前到派出所報稱他家飼養的珍珠雞被偷，因雞已養多年、成了寵物寶貝，與家人有深厚感情，兒子為此還難過大哭。警方到案發地附近查訪，得知一陌生男曾提裝有雞的鐵籠離去，循線逮到顏姓竊嫌、起出這隻寵物雞。

王姓男子日前急忙到南市警一分局府東派出所、向值班員警報稱家中寵物雞「阿肥」遭竊，因這雞是家中寶貝，家人相當難過，請警方大力幫忙。府東所長陳宗鑫知悉即調派警員林政儀、鄭耿憲積極偵辦。

林、鄭2人到竊案現場查訪民眾，得知有一陌生男子於當日下午3點許騎機車行經該處，離去時，陌生男手提的鐵籠內有一隻雞。警方過濾分析此線索、發現住在裕農路288巷內的顏姓男子（51歲）涉有重嫌。

警方到顏嫌住處請他出面說明，顏見員警找上門，知道自己偷雞被警方鎖定、坦承犯行不諱，並主動帶警方到住家三樓陽台找到贓物阿肥。顏嫌表示，他有飼養鳥類習慣，路過裕農路時見珍珠雞漂亮、放在騎樓地，一時萌生貪念，順手將牠偷回家中養。訊後被依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

失主王先生得知警方能快速破案、幫忙找回家中寶貝感到不可思議，很感謝警方用心幫家人一個大忙。