沙鹿區檳榔攤 不止賣檳榔還賣毒品
2017-02-12 09:10
〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿區中山路某榔檳掛羊頭賣狗肉，提供場所供青少年吸食愷他命，清水分局光華所所長吳晨暄有次臨檢發現檳榔攤飄散拉Ｋ的塑膠煙味，經埋伏跟監1月餘，本月10日深夜會同警大同學-清泉派出所所長黃信忠等到場搜索，當場查獲蔡姓及童姓主嫌等12人及523公克的愷他命及毒咖啡等毒品，陳姓檳榔攤業者供稱僅提供場地供朋友聚會，並不知蔡、童等人的行為。
光華派出所所長吳晨暄，日前到沙鹿區中山路某檳榔攤臨檢時，查覺檳榔攤常有大批人員聚集，且後方飄出疑似拉K的塑膠煙味，懷疑有青少年聚集吸毒拉Ｋ，於是展開暗中蒐證，經佈線跟監1個多月，本月10日晚上11點左右，見時機成熟，會同清泉派出所所長黃信忠及清水派出所副所長楊志宏共同持搜索票前往查緝，當場查獲以童嫌（24歲）及蔡嫌（21歲）為首的12人，並在蔡嫌的車上及童嫌身上查獲愷他命及毒咖啡等多達523公克。
警方懷疑檳榔攤掛羊頭賣狗肉，假借賣檳榔、菸酒名義，私下卻持毒品供青少年吸食，將朝有無販賣毒品方向擴大偵辦；檳榔攤陳姓業者則否認吸毒及販毒，表示只是稱提供場地供蔡姓及童姓友人等聚會。
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