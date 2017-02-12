關窗洗澡一氧化碳中毒 北市9名外籍人士送醫
2017-02-12 05:51
〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，北市今天凌晨接連發生2起疑因洗澡，熱水器通風不良導致一氧化碳中毒意外。2起意外造成9名外籍人士身體不適。
《蘋果日報》報導，凌晨1點多，台北市信義區光復南路一棟公寓5樓，發生借住朋友家的4名新加坡籍的男子，因洗澡時門窗緊閉，發生一氧化碳中毒事件。
隔沒多久，大安區和平東路三段上也發生一氧化碳中毒事件，屋內4女1男也因開熱水器洗澡時緊閉門窗，導致一氧化碳中毒，這5名年約25歲香港遊客被送醫，屋內則被偵測出一氧化碳數值為40ppm。
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