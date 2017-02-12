| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

關窗洗澡一氧化碳中毒 北市9名外籍人士送醫

2017-02-12  05:51

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，北市今天凌晨接連發生2起疑因洗澡，熱水器通風不良導致一氧化碳中毒意外。2起意外造成9名外籍人士身體不適。

《蘋果日報》報導，凌晨1點多，台北市信義區光復南路一棟公寓5樓，發生借住朋友家的4名新加坡籍的男子，因洗澡時門窗緊閉，發生一氧化碳中毒事件。

隔沒多久，大安區和平東路三段上也發生一氧化碳中毒事件，屋內4女1男也因開熱水器洗澡時緊閉門窗，導致一氧化碳中毒，這5名年約25歲香港遊客被送醫，屋內則被偵測出一氧化碳數值為40ppm。

廣告
  • 熱水器示意圖。（資料照）

    熱水器示意圖。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一氧化碳
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：關窗洗澡一氧化碳中毒 北市9名外籍人士送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.