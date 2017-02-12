KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷

民眾KTV慶生爆衝突，鳳山警方鳴槍壓制才化解衝突。（記者陳文嬋攝）

2017-02-12 02:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區今凌晨發生民眾KTV慶生爆衝突，造成2名員警、1名酒客受傷，警方鳴7槍壓制現場，以優勢警力化解衝突，所幸3人沒有生命危險。

高市1名呂姓壽星與14名友人昨天深夜到鳳山區1家KTV慶生，一行人直到今凌晨步出包廂，不料走到大門之際，呂男酒後疑與人起口角，胞兄不爽胞弟被人嗆聲，站出來替胞弟出頭，當眾揮拳毆打對方，反被對方持高爾夫球桿打傷，呂兄當場頭破血流，雙方引爆肢體衝突，現場一片混亂。

五甲所警網據報趕赴現場，喝令雙方人馬停止聚眾鬥毆，一行人見警制止不聽，照樣打成一團，由於雙方人多勢眾，林姓員警見情況危急，對空鳴槍7槍制止，一行人仍情緒激動，經快打部隊到場，採取強勢作為，將雙方人馬隔開，優勢警力化解衝突。

鳳山警方逮捕過程中，一行人奮力抵抗，與警方發生拉扯，還出言辱罵警方，造成郭姓員警左手虎口撕裂傷、丁姓員警右手中指骨折，警方帶回7人偵辦，其中呂兄頭部撕裂傷，包紮後無大礙，全案目前由警方偵訊中，朝妨害公務罪嫌偵辦。

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