不孝子欠酒債 竟夥同友人「坑爹」25萬

2017-02-11 23:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕竟有這款不孝子，聯手友人坑老爸賺的辛苦錢！新北市一名20多歲的戴姓男子，去年2月與周姓友人一起到爸爸上班的工地，謊稱撞壞向友人借的汽車，車主委託周男向他索賠，如不賠償就會被押走，央求老爸出面幫他解決；周男也在旁附和嗆聲：「如不拿出25萬元賠償就試試看！我會找人來圍工地」，戴父擔心兒子安危，也怕周男真的「撂人」到工地鬧事，因此當日下班後，就在板橋林家花園出口處，交付周男25萬元。

周男食髓知味，5日後又打電話給戴父抱怨：「上次拿回去的賠償金不夠，害我被老大臭罵一頓」，戴父原不想理會，但周男卻恫嚇：「如果今天晚上5點之前不拿出19萬元，要請你吃子彈」，戴父嚇得連忙報警提告，才驚知竟是兒子自導自演向他行騙。

新北地檢署開庭時，戴、周男坦承犯行，2人日前依涉犯詐欺取財、恐嚇取財等罪遭起訴。