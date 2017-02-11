臨停看導航害機車撞一團 網友譏：滿路三寶飯

休旅車突然停在路上，後方機車停下。（記者陳薏云翻攝）

2017-02-11 23:34

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區環河西路，昨天下午2時許發生一起連環車禍，一輛休旅車不明原因突然臨停路邊，後方機車也跟著停下來，不料接著來的機車卻未注意，連環撞上前面煞停的機車，而一切的始作俑者休旅車竟然逕自離開現場，讓網友戲稱：「真的是滿路的三寶飯！」

警方循線通知38歲的陳姓休旅車駕駛，他向警方供稱，因準備到北市上班，因不熟路況才會停下操作衛星導航器，後方機車車禍也沒有碰撞到他，所以就離開現場，警方替出車禍的3名機車駕駛酒測值均為零。

因車禍肇因與休旅車駕駛有關，警方訊後依法對陳姓駕駛開出3000元的罰單，並依肇逃罪嫌將他函送，而另2名未保持安全距離追撞的機車騎士也依法開單。