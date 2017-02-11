比英國熱心太多！ 警協助老外找回手機

2017-02-11 23:19

〔記者陳薏云／新北報導〕「Please help me find the phone」，一名來自英國的外籍人士Matt日前匆忙走入派出所報案，滿臉焦急對警方表示，他從英國遠道前來臺灣工作，卻不慎搞丟了新買的IPhone 7，但裡面有許多工作上非常重要的資料，擔心影響工作進度，永和警分局永和派出所員警吳晏仲恰在國外留學8年，以流利英文搭配手機APP「Find My Iphone」，成功替Matt找回手機，讓他直呼：「比英國熱心太多了！」。

Matt很感謝台灣警察的傾力相助，向警員表示如在英國發生遺失等類似案件，英國警察不會這麼熱心全程陪同找尋，而永和所警員吳晏仲、許啟祥及官郁富努力不懈，透過APP鎖定Matt手機，發現遺落在仁愛公園一帶，一群人一邊聽著手機定位的嗶聲，聽音辨位提示聲，不久後在公園旁的大馬路邊找到Matt遺失的IPhone 7。