比英國熱心太多！ 警協助老外找回手機

2017-02-11 23:19

〔記者陳薏云/新北報導〕「Please help me find the phone」,一名來自英國的外籍人士Matt日前匆忙走入派出所報案,滿臉焦急對警方表示,他從英國遠道前來臺灣工作,卻不慎搞丟了新買的IPhone 7,但裡面有許多工作上非常重要的資料,擔心影響工作進度,永和警分局永和派出所員警吳晏仲恰在國外留學8年,以流利英文搭配手機APP「Find My Iphone」,成功替Matt找回手機,讓他直呼:「比英國熱心太多了!」。

Matt很感謝台灣警察的傾力相助,向警員表示如在英國發生遺失等類似案件,英國警察不會這麼熱心全程陪同找尋,而永和所警員吳晏仲、許啟祥及官郁富努力不懈,透過APP鎖定Matt手機,發現遺落在仁愛公園一帶,一群人一邊聽著手機定位的嗶聲,聽音辨位提示聲,不久後在公園旁的大馬路邊找到Matt遺失的IPhone 7。