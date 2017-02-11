泰國妹進軍北市東區 警連搗3處應召套房

2017-02-11 22:36

〔記者邱俊福／台北報導〕以「月光」為暱稱的應召業者，近來在台北市東區以提供馬來、泰國妹與大打提供桑拿特殊服務攬客，且還透過Line群組PO不相關的美眉照片，宣稱是應召妹本人，吸引顧客上門，致許多嫖客抵達，始知受騙，但仍在慾火難耐下，將就性交易，北市警大安分局昨晚經長期監控後，派員直搗3處套房，活逮3名泰國妹與3名嫖客，正持續追查幕後的老闆。

警方調查，該應召站透過Line招攬不特定的客人，只要有客人連繫，便約在捷運站附近碰面，再指示前往承租的商業大樓內套房交易，該大樓除大樓設有住戶磁卡，套房房門還需有密碼，管理嚴密，並雇用專人定時清潔衛生紙。

警方說，查獲的3名泰國妹，年約30歲左右，皆在農曆過年前後以觀光名義入境，其中1名今年已入境2次，而泰國妹每天接客數至少5次以上，初估日賺萬元，荷包滿滿，生意非常興隆。