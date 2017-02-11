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新北今3人「到院前心肺功能停止」 創寒流最低

新北市今天共有3人因內科急病，到院前心肺功能停止（OHCA），為這波寒流以來最低；圖為消防員進行救護前整備。（記者吳仁捷攝）

2017-02-11  21:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天截至晚間9時許，共有3人因內科急病，到院前心肺功能停止（OHCA），為寒流從8日侵襲以來，單日內科到院前心肺功能停止人數最少的一天；消防單位估計，應是連日低溫下，民眾已適應溫度，加上連日宣導禦寒，民眾替家中慢性病友及長輩做好保暖等因素，讓內科到院前心肺功能停止患者驟降。

新北市消防局說，因低溫將維持到下週，目前已透過衛生局，聯繫區域責任醫院及各大醫院急診室，針對內科等心血管疾病患者加強到院前處置及到院後接軌急救，減少天冷導致病發的心血管疾病患者後遺症。

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