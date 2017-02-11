新北今3人「到院前心肺功能停止」 創寒流最低
2017-02-11 21:26
新北市今天共有3人因內科急病，到院前心肺功能停止（OHCA），為這波寒流以來最低；圖為消防員進行救護前整備。（記者吳仁捷攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天截至晚間9時許，共有3人因內科急病，到院前心肺功能停止（OHCA），為寒流從8日侵襲以來，單日內科到院前心肺功能停止人數最少的一天；消防單位估計，應是連日低溫下，民眾已適應溫度，加上連日宣導禦寒，民眾替家中慢性病友及長輩做好保暖等因素，讓內科到院前心肺功能停止患者驟降。
新北市消防局說，因低溫將維持到下週，目前已透過衛生局，聯繫區域責任醫院及各大醫院急診室，針對內科等心血管疾病患者加強到院前處置及到院後接軌急救，減少天冷導致病發的心血管疾病患者後遺症。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 全台4傷送醫
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 天才童星淡出演藝圈半年 苦讀12小時成功考名校
- CBA》台將又遭暴力對待！胡瓏貿被剪刀腳夾頭（影音）
- 私主張 成長需要改變
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊且戰且走 盼能打滿5場
- 家扶獎助學金短缺 中市茶商業公會捐茶葉義賣
- 台東市元宵聯合遶境下午展開 將熱鬧到深夜
- 林聰賢關切口湖養殖業 漁業署同意協助汰換老舊設備
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 林心如愛女滿月 甜曬一家三口大眼Q萌照
- HBL》高國豪轟25分成空響 能仁破松山不敗金身（影音）
- FF開拓動漫祭開幕 2萬人擠爆台大體育館
- 雙詹拆夥！大詹合拍辛吉絲 拚大滿「冠」
- 歌神轟蛋 江蕙：捨不得跟你吻別
- 台鐵企工研擬新輪班表 每月可增2天完整休假
- 汪星人狂撒嬌 讓拍照員警笑場 網友：好療癒！
- 農漁會選舉查賄 鎖定307人
- 黨產會：救國團是國民黨與政府生的小孩
- 南台強震 高雄市民感覺搖晃比4級強
- 西湖傳毒死貓狗事件 引民憤
- 大自然真的有天鵝船！牠神級「收納式載客」讓網友看了超讚嘆！
- 啟示錄 女也
- 台灣燈會有空拍機遭擊落？疑為民眾誤傳
- 臺北燈節「西城嘉年華大遊行」 11日晚間熱鬧登場
- NBA》格林拿罕見抄截大三元 勇士痛宰灰熊
- 南一中資優畢業生 3年粉專嘲諷笑料點滴出書
- NBA》I.湯瑪斯大讚新秀史馬特： 他就像冠軍隊伍需要的球員
- 8點檔女星斷頸引退演藝圈 感性淚訴：捨不得放手
- 握完手安倍瞬間怪表情 川普羞讚「好有力」
- NBA》送熱火本季聯盟最長13連勝 連主場球迷都噓籃網
- 你知道什麼是「撕漫男」嗎？統整韓國大勢「撕漫男」男星 小鮮肉上位李鍾碩岌岌可危
- NBA》戴維斯超高命中率 轟垮灰狼拿逆轉勝
- 台南市近海凌晨發生地震 規模5.6
- 台北燈節大遊行今登場 柯P：待會看看就知道
- HBL》北一女、南山 明日各自努力搶最後一席4強
- （影音）翁虹走過生男壓力 擁10歲獨生女燦笑
- 圖輯》有感餘震近百次 菲南民眾夜半驚逃
- 上山賞雪該怎麼穿？醫師：千萬別穿牛仔褲
- 香港波神新戲領便當 驚悚「焦屍妝」曝光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新北今3人「到院前心肺功能停止」 創寒流最低
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分