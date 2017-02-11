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婦人寒流中送百萬替女兒圓夢 暖警頂寒風護鈔

2017-02-11  20:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區林姓婦人因女兒亟需100萬投資，林婦寒流中來到橫溪郵局提領鉅款，恰巧橫溪派出所員警也到郵局提領，在郵局行員提醒下，警員詢問林婦領款用途，林婦告知是為圓女兒的「心願」，要領錢供她投資，不是詐騙啦；警員見林婦領款後，騎車前小心張望，主動詢問是否需要護鈔，林婦害羞地點點頭，警員就頂著寒風，一路騎機車護送3公里，讓婦人平安地將愛心鉅款送到女兒手上。

林姓婦人到郵局領錢時，因提領鉅款，郵局行員主動關切是否為詐騙，婦人告知警方因為女兒想要一圓投資的，幫助家用的心願，她不畏霸王寒流的低溫，領出100萬想幫完成女兒心願；警方得知冷天中的母女溫情，為讓婦人如願幫助女兒，主動護鈔，在場見證的民眾都感受到寒流中的溫情。

橫溪派出所長梁久旭說，建議民眾提領現金可結伴，注意週遭可疑人士，避免夜間到偏僻提款機提款，必要時可向警方申請免費護鈔服務，為免血汗錢遭詐騙，民眾提款時有任何疑問，可撥110、165查證。

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  • 新北市林姓婦人（左）為替女兒圓夢，提領100萬現金，三峽警分局橫溪派出所警員（右）見狀，寒流中主動上前護鈔，替婦人母女情圓夢。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市林姓婦人（左）為替女兒圓夢，提領100萬現金，三峽警分局橫溪派出所警員（右）見狀，寒流中主動上前護鈔，替婦人母女情圓夢。（記者吳仁捷翻攝）

  • 三峽警分局橫溪派出所警員，寒流中主動上前護鈔，替婦人母女情圓夢。（記者吳仁捷翻攝）

    三峽警分局橫溪派出所警員，寒流中主動上前護鈔，替婦人母女情圓夢。（記者吳仁捷翻攝）

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