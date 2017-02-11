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散播高捷車廂失火 17歲少年落網恐被罰3萬

少年被帶回偵訊。（記者黃旭磊翻攝）

2017-02-11  19:18

［記者黃旭磊／高雄報導］17歲高中少年散播高捷車廂失火謠言，晚間於左營警分局接受偵訊，警方表示，散播情節未達刑法第151條恐嚇公眾罪或刑法第305條恐嚇危害安全罪條件，將依據社維法63-1條妨害安寧秩序規定，裁罰3萬元以下或拘役3天。

警方表示，涉案林姓少年（89年次）少年今天下午2點許，於台鐵高雄站附近利用手機於批踢踢貼出「高捷捷運失火」貼文，隨後又在傍晚5點許貼出抱歉文，警方根據發文IP找到少年母親，少年隨即被左營分局及高雄市刑大專案小組帶回警局。

左營警分局偵查隊長陳冠宇說，林姓少年自稱聽鄉民轉述後無聊po文，知道並非事實，也跟香港捷運意外無關，求警方及外界原諒，少年父母陪同到警局製作筆錄，宣稱兒子單純，一時失察請外界原諒。

相關影音

17歲高中少年（前）散播高捷車廂失火謠言。（記者黃旭磊攝）

少年以iphone手機po文。（記者黃旭磊翻攝）

少年po文道歉。（記者黃旭磊翻攝）

17歲高中少年散播高捷車廂失火謠言，晚間於左營警分局接受偵訊。圖為左營分局聯合大樓。（資料照，記者蔡清華攝）

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相關關鍵字： 失火 少年 社會秩序維護法 謠言 造謠 高捷
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標題：散播高捷車廂失火 17歲少年落網恐被罰3萬


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