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監視器防警不抓賊 警扮情侶破六合彩簽賭站

警方說，許嫌經營簽賭站年餘，為避免遭警方鎖定，四處更換民宅地點，還裝設監視器嚴密監控人員進出。（記者陳恩惠翻攝）

2017-02-11  19:52

［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同區歸綏街一戶民宅內藏六合彩簽賭站，業者透過屋外架設的多支監視器，過濾訪客防範警方查緝，北市警大同分局偵查隊探員，不僅假扮情侶找房子租屋，還扮修車工人在周邊監控，直到簽賭站開門收單，大批探員才衝入屋內，當場人贓俱獲，逮捕許姓負責人，起獲簽注單、試算表、賠率表、傳真機、監視器及手機等贓證物，警詢後依賭博罪送辦。

警方接獲情資顯示，就在離警局200公尺遠的一處民宅暗藏地下簽賭站，經深入調查，發現許姓男子的地下簽賭站，為免遭警方鎖定，特別選在民宅暗巷內營業，同時在屋外裝設至少4支監視器，嚴密監控人員進出巷內，一有風吹草動立即關閉移動門遷往他處，警方於是喬裝情侶租屋鬆懈戒心，再趁簽賭站收牌繁忙時，偽裝成工人，佯裝修車沿路詢問，終於循著暗巷連通式走道進入這處簽賭站內一舉查獲。

警方調查，許嫌經營這起地下簽賭站已有1年的時間，平日以「香港六合彩」做為中獎依據，專門收取大台北地區下線組頭簽單，由於他自身資金充裕、隱密性高、彩金豐厚，深受各方賭客信任，生意相當興隆。

警方說，許嫌除了利用傳統傳真機，也運用手機通訊軟體「LINE」等電腦網路或雲端資料庫接收簽單，標榜簽中六合彩三星可獲千倍彩金，搜索現場發現千餘張簽單，初估不法所得至少50萬元以上。

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  • 警方說，許嫌裝設監視器嚴密監控人員進出。（記者陳恩惠翻攝）

    警方說，許嫌裝設監視器嚴密監控人員進出。（記者陳恩惠翻攝）

  • 警方當場起獲簽注單、試算表、賠率表、傳真機、監視器及手機等贓證物。（記者陳恩惠翻攝）

    警方當場起獲簽注單、試算表、賠率表、傳真機、監視器及手機等贓證物。（記者陳恩惠翻攝）

  • 許嫌以「香港六合彩」做為中獎依據，標榜如簽中三星可獲千倍彩金。（記者陳恩惠翻攝）

    許嫌以「香港六合彩」做為中獎依據，標榜如簽中三星可獲千倍彩金。（記者陳恩惠翻攝）

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