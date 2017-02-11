怪罪鄰居吵不停？男子翻牆到鄰居家門口自焚亡

邱男怪罪鄰居很吵？竟跑到鄰居家門內自焚亡。（記者葉永騫攝）

2017-02-11 19:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕住在屏東市民學路的68歲邱姓男子疑有幻聽，常怪鄰居晚上吵不停，今天下午3點多翻過圍牆在鄰居家門口自焚死亡，激烈的手段讓家人及鄰居都無法置信。

警方調查，邱姓男子與鄰居為了所謂的噪音問題已經吵了好幾年，邱男因為有睡眠問題，長期看身心科醫生且有服藥，疑仍有幻聽的情形，由於邱男平時在晚上7點多很早就睡覺，常覺得鄰居在半夜會製造水聲及吵鬧聲讓他睡不好，數年就請里長協調，但因為拿不出吵鬧的證據，鄰居為此也很困擾。

沒想到邱男今天下午3點多竟然拿了樓梯爬進鄰居的圍牆內，就在大門口前疑似潑汽油自焚，附近鄰居發現房子起火立即拿了滅火器將火勢撲滅，消防隊獲報也趕到現場，但現場只剩下一具焦屍，立即報警處理。

豐田里長董怡民表示，邱男與鄰居因噪音問題已經有多年，他還請邱男把噪音錄下，必要時可以向法院提告，但邱男錄下的聲音事後播放並沒有很明顯的噪音，因此無法證實鄰居吵人，但沒想到邱男會想不開用這種激烈的手段。

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