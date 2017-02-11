苗栗南苗市場晚間傳火警 1男死亡

苗栗南苗市場火警1死。（記者蔡政珉攝）

2017-02-11 18:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市南苗市場11日晚間近6點發生火警，65歲張姓男子在消防人員撲滅火勢後，發現已經死亡，趕至現場關心的張男家屬指出，張男離婚後獨居在南苗市場旁的米市街。

目前消防人員仍在鑑定起火原因，警方也著手調查張男死因。