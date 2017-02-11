PTT謠傳高捷車廂起火 警方逮捕PO文高中生

網路謠傳高雄捷運車廂火警，高市警局保大出動特勤警力，全副武裝巡查高捷站體和車廂。（記者黃良傑攝）

2017-02-11 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕港鐵昨天傳出縱火案，隨後也傳出有網友在PTT上謠傳，聲稱高捷凹子底捷運車廂失火，引起網路不小騷動。今天（11日）傍晚6點多高雄市警方已將造謠者逮捕到案。

據了解，被質疑造謠者為一名林姓高中生，但他供稱消息是別人告訴他，才會po上PTT，目前警方仍在調查，釐清事發原因。

警方下午5點多利用IP位置聯繫上林姓高中生母親，5點多在鼓山區將林姓高中生逮捕，他供稱張貼內容是別人傳給他的，目前他被左營分局及高雄市刑大組成的專案小組帶回，仍在訊問當中。

高捷警副隊長張菊治表示，散佈謠言涉及恐嚇公眾罪，可處2年以下徒刑；若查證屬實，也可能觸犯社會秩序維護法，最重可拘留3天或處3萬元以下罰鍰。