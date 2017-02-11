土法救人！警消靠聲音辨位找到登山走失客

2017-02-11 18:38

〔記者陳薏云／新北報導〕寒流登山竟走失，消防員靠聲音救到人。一名住在基隆區的60歲陳姓男子，昨下午與妻子說要石碇區登山，但到了晚間9時許都沒有回家，妻子急的報案，由於寒流來襲，警消擔心陳男在山上失溫，立刻派人上山救援，並利用失蹤者傳出之聲音確認詳細位置，終於一小時後找到陳男，並將人平安無事帶下山。

警方起初以電話聯絡陳男，陳男僅表示所在位置都是附近檳榔樹，並在檳榔樹園的最上方石頭旁，新北市消防局第四大隊立刻出動消防人員13名、義消7名進行搜救，並請陳男定時發出聲音，好讓山搜人員可以辨認其位置，所幸最後成功找到陳男，化解登山走失危機。

消防局第四大隊長蕭力愷表示，從事登山活動時應攜帶基本登山裝備（哨子、乾糧、水、保暖衣物等）且勿單獨一人登山，如在山中迷路後，應跟消防人員詳細描述所在位置及明顯標的物，以爭取搜救時效。