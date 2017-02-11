百公斤胖男飾兩角 硬上美女房仲遭重判
2017-02-11 18:33
〔記者項程鎮／台北報導〕體重112公斤的廖姓男子垂涎前同事女友小舒（化名）的姿色，竟假扮女房仲和億萬富翁騙出小舒，趁機性侵和猥褻，高等法院依妨害性自主等罪，重判廖男4年10月徒刑，還可上訴。
判決指出，廖男前年與以前的同事聚餐，發現前同事的女友小舒頗具姿色且身材凹凸有致，遂色心大起，得知小舒從事房仲業，且房仲業不景氣、小舒業績不佳後，設法取得小舒手機號碼，假裝是某知名房仲公司女業務員，傳簡訊給小舒，說要介紹億萬富翁買房子。
小舒不知被設局，出門赴約後，發現是日前一同聚餐的廖男，廖男在車上強行撫摸小舒胸部，還說會給她一張「中了1000萬元的統一發票」。
事後廖男不斷傳簡訊騷擾小舒，以當面講清楚為由，再度約出小舒並開車把她載到摩鐵，177公分的廖男憑藉體型優勢，壓制身高只有153公分、體重52公斤的小舒，他先強吻小舒胸部，再脫掉他的衣服，以手指插入小舒下體性侵得逞。
一、二審皆認為廖男為逞獸慾性侵小舒，造成對方身心難以抹滅傷痛，破壞社會善良風氣，惡性重大，判處4年10月徒刑。
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