賓士掛假刑大證擋醫院門口 網友酸：有錢就是任性

2017-02-11 18:26

〔記者陳薏云／新北報導〕假刑大車擋醫院去路！新北市中和區景平路上的祥灝醫院的門口，昨日下午遭一輛車前掛有「新北市刑警大隊」的賓士車擋住，車內更有「執行公務」的牌子，醫院員工因此無法將氧氣等救護用具推進醫院內，阻擋救護，警方到場後了解，發現該車為新店區某裝修公司車，詢問刑大也表示未發過類似識別證，警方將待該公司上班日聯絡車主到案說明。

民眾在臉書社團「爆料公社」PO出照片，表示「有一台賓士的車檔在我們醫院門口害我們氧氣送不進來，等了20分不見人，無法工作要請他挪車，看他車窗寫執行公務中」，警方獲報到場處理後，一看該車放置的刑大識別證，就表示「那是假的」，經與刑大聯絡，表示並未發過此類識別證，但也以可能是若干年前發的，但已廢除。

民眾PO網後引來網友不滿：「如果是假的，就多一條偽造文書」、「有錢就是任性」，安平派出所長廖偉丞表示，將會持續了解該識別證來源，若為假造恐涉及偽造文書，另外賓士車輛違停於人行道已違犯道路交通管理處罰條例第56條，可處600元至1200元罰鍰。