天冷猝死又一例！ 36歲心臟病患命喪家中

2017-02-11 17:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子今天上午好端端出門逛街，未料返家後跟小孩玩到一半，突然胸痛倒在沙發上，送醫不治。檢察官相驗後認定，患有心臟病史的陳男，因天氣太冷，心臟病發不治，已將遺體發交家屬處理後事。

基隆長庚醫院提醒，心血管疾病患者若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護；若發現患者有臉部表情不對稱、雙手無力舉起、口齒不清等症狀，則可能中風病發，應該要儘速就醫接受治療。

檢警調查，36歲的陳姓男子罹患高血壓、心臟病等心血管疾病，吃了降血壓藥10年；今天清晨到住處附近逛街，返家後還跟小還在玩，有說有笑。

檢警說，陳在基隆市信二路8樓住處沙發上，與小孩玩到一半時，約7時許突因胸痛倒在沙發上，被妹婿發現送醫仍告不治。

檢察官相驗後認定，有心臟病史的陳男，因天氣太冷，未做好保暖，心臟病發不治，已將遺體發交家屬處理後事。