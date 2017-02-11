| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

天冷猝死又一例！ 36歲心臟病患命喪家中

2017-02-11  17:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子今天上午好端端出門逛街，未料返家後跟小孩玩到一半，突然胸痛倒在沙發上，送醫不治。檢察官相驗後認定，患有心臟病史的陳男，因天氣太冷，心臟病發不治，已將遺體發交家屬處理後事。

基隆長庚醫院提醒，心血管疾病患者若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護；若發現患者有臉部表情不對稱、雙手無力舉起、口齒不清等症狀，則可能中風病發，應該要儘速就醫接受治療。

檢警調查，36歲的陳姓男子罹患高血壓、心臟病等心血管疾病，吃了降血壓藥10年；今天清晨到住處附近逛街，返家後還跟小還在玩，有說有笑。

檢警說，陳在基隆市信二路8樓住處沙發上，與小孩玩到一半時，約7時許突因胸痛倒在沙發上，被妹婿發現送醫仍告不治。

檢察官相驗後認定，有心臟病史的陳男，因天氣太冷，未做好保暖，心臟病發不治，已將遺體發交家屬處理後事。

廣告
  • 罹患高血壓、心臟病等心血管疾病的36歲的陳姓男子今日因天氣太冷，心臟病發不治。圖為台北街頭民眾穿著厚外套、圍巾、毛帽等衣物保暖。（資料照，記者簡榮豐攝）

    罹患高血壓、心臟病等心血管疾病的36歲的陳姓男子今日因天氣太冷，心臟病發不治。圖為台北街頭民眾穿著厚外套、圍巾、毛帽等衣物保暖。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 低溫 寒流 心臟病 心血管疾病 猝死
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：天冷猝死又一例！ 36歲心臟病患命喪家中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.