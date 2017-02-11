幫派首惡半年前虐殺棄屍 再涉暴力討債被逮

男子許家瑋為首的暴力討債動輒以強押被害人上山、到摩鐵等手法虐打，去年還因此打死人；圖為幫眾持棍棒暴力討債。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）

2017-02-11 18:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕幫派份子許家瑋（服刑中）自封「天道盟正義會」大哥，去年8月因暴力討債虐打劉姓男子致死；許嫌犯行曝光後，不少曾遭他暴力討債的被害人出面指控也遭類似對待，新北市海山警分局、台中市烏日分局兵分多路，借提許嫌及拘提同夥共7人到案，一舉瓦解犯罪組織。

海山警方說，39歲的許家瑋自封「天道盟正義會」大哥，混跡桃園、中壢一帶，他與5名小弟共組討債集團，恐嚇取財、暴力討債；警方說，當被害人無力償還債務，許嫌就找來小弟暴力脅迫、持槍恐嚇、砸毀被害人公司、住處擺設，或者騷擾、跟蹤被害人，最常見的手法就是把人強押到桃園山區及摩鐵，以棍棒毆打凌虐，逼迫屈服。

警方調查，許家瑋去年8月在暴力討債時不慎將劉姓被害人凌虐致死，將他載至山區棄屍後逃亡，許嫌逃亡33小時後投案；許嫌否認暴力討債，辯稱因不滿劉姓男子放話，指稱他與劉男曾侵入民宅偷竊200萬財物，許嫌不滿下，夥同高姓同夥強押劉男到山區及摩鐵凌虐致死後棄屍。

許嫌暴力討債凌虐殺人的新聞披露後，一名孝子曾為籌措母親開刀費，向許嫌借款，無力償還下，也遭許嫌等人強押至桃園山區毆打凌虐逼迫還債，報警討回公道；海山、烏日等警方調查4個月，借提服刑中的許嫌，逮獲王明慧等7人到案；將全案依強盜、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送法辦。