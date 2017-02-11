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疑因兒子在店內跌倒 父撂小弟砸咖啡廳

2017-02-11  17:30

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區永安市場捷運站附近一間咖啡廳，9日晚間驚傳遭砸店，原因疑似只因顧客的小孩在店內跌倒，引發爸爸不爽撂人砸店，警方目前正積極調閱監視器，將砸車的4名男子緝捕歸案。

店家向警方表示，9日晚間8時許，有名男客人帶年約3歲小孩來用餐，用餐過程中小孩疑似跌倒，店家也有上前詢問「是否需要兒童座椅」，卻遭到爸爸拒絕，隨後父子離席，不到20分鐘右開來一台車，4名年約20歲戴著口罩的男子下車後拿起球棒猛砸店外落地玻璃，不顧店內還有人在用餐，相當囂張。

警方調查，該車在來砸店前，就先用口罩將車牌遮住，明顯預謀犯案，花不到3分鐘時間，將店外兩片落地玻璃砸完後，拔腿上車逃逸，警方目前正循線調閱監視器，將囂張砸店兇嫌緝捕歸案，致於砸店人馬與店內顧客糾紛是否有關，警方也將進一步釐清。

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  • 咖啡廳玻璃遭到4名黑衣人砸破。（記者陳薏云翻攝）

    咖啡廳玻璃遭到4名黑衣人砸破。（記者陳薏云翻攝）

  • 4名犯嫌以口罩遮住車牌，前往咖啡廳砸店。（記者陳薏云翻攝）

    4名犯嫌以口罩遮住車牌，前往咖啡廳砸店。（記者陳薏云翻攝）

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