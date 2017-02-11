工作壓力？感情生波？ 物流公司女經理跳樓輕生

2017-02-11 17:24

［記者陳恩惠／台北報導］在北市內湖區某物流公司擔任經理的王姓女子，今天清晨趁著值班時，走出公司外，站在11樓的走道上，沉思近1小時，然後跨過120公分高的圍牆，往大樓中庭跳下，消防局據報趕抵現場，發現女經理當場無生命跡象，立刻施予CPR急救並送醫救治，今晨仍因傷重不治；內湖警方逐樓層調閱監視器清查身分，才找到王女工作處，已連繫家屬與公司，清查王女輕生的原因。

北市消防局119勤務中心今天清晨5時據報，位於民權東路六段與成功路交叉口某棟辦公大樓，中庭發生一起墜樓意外，坐在辦公大樓門邊櫃檯的警衛，值班時突然被「碰！」的一聲巨響驚嚇，轉頭察看未發現不妥，直到起身才發現中庭有名女子躺在地上昏迷不醒，趕緊打電話求救。

轄區內湖警方據報趕到，發現這棟辦公大樓內部屬於天井式的環形建築，不過中間並未架設任何防護網，初步研判，女子應該是從高處墜落，經警方逐層清查，同時調閱大樓內監視器，終於在11樓某物流公司的樓層外，發現女子自清晨4時餘起，若有所思地呆立圍牆邊，突然在5時攀過牆面墜下。

警方調查，39歲的王姓女子是該棟11樓某間經營海空貨運的物流公司經理，昨天晚上輪值夜班因此待在公司內，監視器顯示，今天清晨4時王女從辦公室走出，上完廁所後未返回公司內，就站在辦公室旁的外牆佇立，然候攀爬外牆墜落，由於現場並未發現遺書，警方一面聯繫物流公司及家屬，釐清王女輕生的原因。

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