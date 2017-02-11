北市大同區驚傳男子遭電梯夾傷

2017-02-11 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕根據《東森新聞雲》報導，台北市大同區重慶北路今天下午4時發生一起電梯夾人事件！一名年約50多歲的男子遭電梯夾傷，警消人員接獲通知後迅速到場搶救，男子稍早已順利脫困，目前意識清楚，人在現場進行初步的治療，正等待送醫，傷勢及狀況須待送醫詳細檢查後，才有進一步的消息。