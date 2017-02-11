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別人慶元宵賞花燈 她忙著盯人錢包好下手

2017-02-11  17:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕元宵節活期間人潮洶湧，台北市刑警大隊肅竊組，多次發現59歲資深人扒手王淡宜擠身人潮中，今日終於逮獲她在菜市場內行竊，依法送辦。

警方表示，女扒手王淡宜有七次竊盜前科紀錄，也是警方列管的鷹眼辨識對象。

刑大肅竊人員是近日發現她在北市元宵活動會場出沒，經跟監至對方住處，今日上午10時一路跟監至內湖路一段737巷市場，見王嫌在攤位前竊取民眾財物，當場逮捕，並取出被害人財物及服飾等證物。

警方呼籲燈會活動期間，因人潮過多發生推擠，可能造成民眾財物遭竊，一定要提高警覺，隨時查看自己隨身背包之財物，讓扒手無機可乘，

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  • 嫌犯王淡宜。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯王淡宜。（記者劉慶侯翻攝）

  • 嫌犯王淡宜。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯王淡宜。（記者劉慶侯翻攝）

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