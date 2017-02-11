警寒流夜關懷街友 兩男昏睡路旁車內藏毒

2017-02-11 17:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕寒流來襲，仁武警分局執行關懷街友勤務，發現2人昏睡在未關車窗的小自客車內，車內瀰漫酒氣、安毒及嘔吐物氣味，員警叫喚了40分鐘，還以為2人暴斃了，後來發現車內有大批安毒，將睡眼惺忪的2人帶回偵訊。

大社分駐所副所長許允滕、警員賴常玉10日凌晨1時許巡經大社區安康街，發現一部自小客車駕駛座車門及車窗敞開，趨前赫見2人昏睡車內，身上都是嘔吐物，因寒流來襲，擔心2人安危企圖把他們叫醒。

過程中眼尖員警發現車內後座有2小包夾鏈袋安非他命，且車內酒味、吸毒臭味刺鼻，直覺不單純，經過40分鐘的叫喚後，2人終於甦醒。

經帶回分駐所查察，2人分別為26歲陳嫌（毒品、竊盜前科）與37歲劉嫌（槍砲、毒品），在陳嫌背包起出安非他命1大包（30.3克）；劉嫌隨身背包內有安非他命2小包，連同車內安毒共查獲38.1公克，另有吸食器，電子磅秤、分裝夾鏈袋6個等證物。

2嫌被帶回分駐所不久又睡著，警方擔心2人失溫，還拿外套幫他們覆蓋，等醒來才偵訊。陳、劉2嫌供稱，他們是應廟宇宮主邀請參加飲宴，不勝酒力才昏睡，安毒為自己吸食使用，沒有販賣。不過警方對其說法持保留態度，訊後依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆