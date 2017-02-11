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男遭攔查丟出「寶貝球」自清 卻當警面大抽K菸

2017-02-11  16:57

〔記者陳薏云／新北報導〕心急竟丟「寶貝球」！新北市一名21歲黃姓男子，昨載著22歲陳男等人，行經新北市山區新北大道六段時，遭新北市保安大隊巡邏員警攔查，黃嫌一開始假裝配合，卻突然丟出一個精靈寶可夢的「寶貝球」零錢包，警方一看裡面竟藏有毒品咖啡包及K他命等毒品，訊後將黃嫌及陳嫌兩人送辦。

新北保大一中隊小隊長蔡伯宏等3人執行昨巡邏時，發現有毒品前科的黃嫌及副駕駛座陳嫌行跡可疑，上前盤查時，兩人若無其事的走下車，黃嫌更大膽在警方面前抽起摻有K他命的菸，隨後警方於車底發現一個寶貝球零錢包，黃嫌矢口否認為其所有，後才坦承遭臨檢很緊張，才請副駕駛座陳嫌將寶貝球往車底丟，警方共查獲4包毒咖啡包（毛重41.85公克）、1包K他命（毛重1.88公克）等毒品，訊後將兩人依毒品危害防制條例移送。

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  • 黃嫌（左）遇警盤查，竟還大膽抽著K菸。（記者陳薏云翻攝）

    黃嫌（左）遇警盤查，竟還大膽抽著K菸。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方查獲寶貝球造型零錢包，內裝有4包毒品咖啡包及K他命。（記者陳薏云翻攝）

    警方查獲寶貝球造型零錢包，內裝有4包毒品咖啡包及K他命。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： K他命 寶貝球 毒咖啡包 毒品
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