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麻將桌下腳好忙 鴛鴦客詐賭被抓包

2017-02-11  16:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化永靖某民宅日前有6名民眾聚集打賭博麻將，其中一對曹姓、蔡姓男女在打牌時，雙腳不斷移動或時而抖腳，過程被其他賭客發現，懷疑在互傳暗號，當場將兩人綑綁並脫下鞋子，果然在兩人鞋墊中發現發報器，日後賭客把抓包過程PO網，警方發現後循線主動追查，並通知6人到案說明，6人坦承聚賭，但是發報器已被丟棄，警方今日訊後依賭博、妨害自由、詐欺等罪嫌將6人函送法辦。

本月6日臉書社團「黑色豪門企業」出現一段影片，畫面中曹男（57歲）雙手被束繩綑綁，腳上鞋子已被脫掉坐在地上哀求，蔡女（50歲）也被現場賭客強逼脫鞋，當場發現發報器，賭客逼問「是誰叫你來做的？」，更火大說「我來打兩場，難怪都不會贏！」

影片曝光後引起議論，有人說「買賭神的透視隱形眼鏡就不會被抓包了」、「兩年前過時的產品……」、「詐賭要剁手囉」，也有人問「怎麼使用？」網友也貼心解答「小蜜蜂 又稱之為，信號發報機，以震動方式來了解對方要什麼牌，餵牌給對方，讓他很早就聽牌，兩個人一組」。

警方調查，本月3日晚間7點多，蔡女、曹男經介紹前往郭男（40歲）承租的透天厝與林女（37歲）、蔡男（46歲）賭麻將，兩人以無線電發報器互傳暗號，藉機餵牌，可疑舉動遭其他賭客抓報，進而綑綁追問，當場從兩人腳下拔下發報器等詐賭工具。

員林分局偵查隊隊長詹廷育表示，影片傳出後並無任何被害人報案，經警方主動偵辦後，找到承租人郭男，再一一查出4名賭客與主持人劉女（45歲），並通知到案說明，眾人坦承賭博，3000元一底，但是詐賭工具早已丟棄，再問是否有私下動刑則三緘其口。

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  • 詐賭鴛鴦客被抓包，曹男雙手被綑綁，蔡女還被脫下鞋子檢查。（記者陳冠備翻攝）

    詐賭鴛鴦客被抓包，曹男雙手被綑綁，蔡女還被脫下鞋子檢查。（記者陳冠備翻攝）

  • 蔡女鞋子當場被搜出發報器詐賭。（記者陳冠備翻攝）

    蔡女鞋子當場被搜出發報器詐賭。（記者陳冠備翻攝）

  • 現場賭客從詐賭客腳上搜到2只俗稱「小蜜蜂」的信號發報機。（記者陳冠備翻攝）

    現場賭客從詐賭客腳上搜到2只俗稱「小蜜蜂」的信號發報機。（記者陳冠備翻攝）

  • 詐賭影片上傳後，引起不少網友熱議。（記者陳冠備翻攝）

    詐賭影片上傳後，引起不少網友熱議。（記者陳冠備翻攝）

  • 詐賭影片上傳後，引起不少網友熱議。（記者陳冠備翻攝）

    詐賭影片上傳後，引起不少網友熱議。（記者陳冠備翻攝）

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相關關鍵字： 妨害自由 詐欺 詐賭 賭博 鴛鴦
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