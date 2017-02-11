網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運

今天又有網路謠傳高雄捷運火警，高市警局保大出動特勤警力，全副武裝巡查高捷站體和車廂。（記者黃良傑攝）

2017-02-11 16:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕香港地鐵發生縱火案造成18人受傷，其中有台籍旅客，加上今天又有網路謠傳高雄捷運火警，高市警局保大出動特勤警力，全副武裝巡查高捷站體和車廂，刑大科偵隊也全力追查ptt散播捷運失火的謠言者。

保大特警於今日下午4點30分全面巡查高捷，由3制服、1便衣特警組成攻巡小隊，分持2支短槍、2支MP5長槍，以攻堅隊形巡邏美麗島站，為顧及捷運乘客安全，特警也攜帶辣椒水，全面戒護維安滴水不漏。

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