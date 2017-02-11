農漁會賄聲賄影 基檢鎖定多人偵查中

2017-02-11 16:48

〔記者林嘉東／基隆報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農漁會選舉，賄聲賄影。基隆地檢署積極展開偵辦，截至目前轄區共有3件檢舉、選他案5件，此外，檢方已鎖定多人偵查中。

基隆地檢署將查賄放在重點地區與高風險地區；各地檢署主任檢察官會定時或不定時前往查察，檢察長陳宏達也親自分析選情、情資提供、查賄及反賄具體措施。

基隆地檢署主任檢察官鍾曉亞指出，基層選舉選民關係緊密，尤其農漁會選舉，因具有地方特殊性，競爭激烈。

鍾曉亞強調，基隆地檢署宣示查賄決心，將加強反賄選宣導，督導執行查賄，提升查賄績效，務求一個平和無暴力、乾淨無賄選的農漁會選舉。

106年基層農會將於2月19日選出農事小組組長、副組長、會員代表，3月23日則改選理、監事。漁會的漁民小組組長、副組長及會員代表也將於3月18日投票產生，4月5日改選理、監事。