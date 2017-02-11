一騙再騙 7旬荔枝農38萬老本無歸

2017-02-11 16:52

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市太平區74歲林姓老農接到詐騙集團電話，稱健保卡及帳戶遭冒用涉及洗錢案，要監管名下帳戶，林姓老農提領38萬元面交後，才發現被騙報警，詐騙集團隔天再度南下欲繼續行騙，太平警方將計就計，埋伏成功逮獲25歲的李姓車手，並查扣手機、高鐵車票及現金數千元，依詐欺罪嫌移送。

太平警分局宏龍派出所表示，林姓老農種植荔枝為生，日前接獲假檢察官以監管財物名義騙走老本38萬元，相隔2天後，詐騙集團食髓知味，又稱要監管名下其他帳戶存款，再派假檢察官前來取款40萬。警方將計就計，在歹徒指定地點埋伏，逮捕打扮休閒的25歲的李姓車手。

李姓車手供稱，因缺錢花用，受詐騙集團指示從板橋搭高鐵南下取款，他們一開始先詐騙老翁38萬，發現肥羊上勾，食髓知味，又想繼續詐騙，每次取款獲利3000至4000元不等，對於自己的行為感到後悔。訊後依涉嫌詐欺罪嫌移送。

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