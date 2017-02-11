封街交管傳擦撞意外 警方：人力吃緊

2017-02-11 16:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」今晚六點熱鬧登場，中午過後開始進行第一階段交管，但人潮仍以中華路上為多，西門町周邊稍嫌冷清，但因為已經開始進行交管，許多搞不清楚狀況的車輛到了管制點被迫轉向，人車爭道、險象環生。

稍早在峨眉街、西寧南路口發生汽車和機車擦撞的意外，所幸無人傷亡。警方雖立即派人前往處理，並強調如有任何狀況一定會馬上派員處理，但也私下坦承，人力相當吃緊，還跟記者開玩笑表示「你要不要來幫忙」，尤其越接近晚上活動正式開始的時間，西門町湧現的人潮也越加明顯。

一早就有不少民眾到現在場守候，中午後開始進行第一階段交管，不少原本在定點展示的花車也陸陸續移動到遊行的起點「集合」。其中，大型空飄氣球千里眼和順風耳一度因強風無法站立，圍觀的民眾紛紛大喊「加油！」許多民眾也趁著過馬路的時候和花車合照，氣氛熱烈。

也有不少家長早早就帶著小朋友造訪西門町。民眾許小姐帶著媽媽和兩名小侄子，打算先看場電影，散場剛好欣賞花車遊行，許小姐說，「台北第一次封街辦嘉年華遊行，感覺很新鮮，就帶媽媽和小朋友一起來看。」