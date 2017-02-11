竊賊將49張紙鈔藏內褲 走路褲襠鼓起太大包穿幫

男子丁明翔搜刮路旁小客車財物，將得手贓款藏進四角內褲內，因太大包露餡。（記者林嘉東翻攝）

2017-02-11 16:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕 慣竊丁明翔剛搜刮路旁小客車財物，得手1萬6千元現金，以為藏在內褲安全，卻因褲襠突起一大包，引起警方側目，乖乖掏出一疊49張（39張百元鈔、1張500與9張千元鈔）現鈔；訊後被警方依竊盜罪嫌移送法辦。

基隆市四分局中華路分駐所副所長李明和、警員修丕任昨天中午巡邏至基隆市中華路旁一台小客車旁，一名男子走路一拐一拐，就近一看，原來男子褲襠鼓起，影響他走路。

李員上前盤查，發現是有竊盜前科的26歲男子丁明翔，質問他：「褲襠藏什麼？」、「怎麼一大包？」

丁稱，「我沒有偷東西」，卻無法自圓其說，只好從內褲掏出一張張紙鈔，有39張百元鈔、1張500元、9張千元鈔與零錢，共1萬6千元現金。

此時，游姓失主以為警方來開單，見狀跑來移車，才知原來是警方幫他逮到竊賊，游查看車內短少的現金就是警方在丁男身上查到的1萬6千元現金，連忙向警方道謝。

丁無奈指出，他四處閒晃找尋目標，晃了一個多小時見失主忘了離開車子時忘了鎖門，趁隙搜刮財物才剛得手就被逮。