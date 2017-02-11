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網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運
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高雄捷運車廂失火？網路謠言啦

2017-02-11  16:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有網友今天下午在PTT指高雄捷運車廂失火，高雄捷運澄清是有人在網路散佈不實訊息，已交由警方調查，將會提告。

今天下午2時26分，一名網友在PTT高雄板留言說：「剛剛凹子底捷運車廂整個失火，捷運在我面前開過去完全沒停，後面車廂玻璃燒黑高雄。」

此文一出引起網友恐慌。高捷公司澄清說，經查營運一切正常，是網友在網路散佈不實訊息，已將全案交由捷運警察隊，並轉請高雄市刑大介入調查。

高捷公司強調，目前已要求各單位主管加強警覺。

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  • 高雄捷運公司否認車廂失火，表示將提告。（取自高雄捷運公司）

    高雄捷運公司否認車廂失火，表示將提告。（取自高雄捷運公司）

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