少年替詐團領贓款遭逮 天真問「車手是什麼？」
2017-02-11 16:48
〔記者許國楨／台中報導〕松姓少年被詐團吸收當車手，本週一拿著多張提款卡到銀行ATM前提領贓款，因佔據ATM時間太久被巡邏行經的員警直覺有異盤查當場人贓俱獲時，少年坦承確實替人領錢賺工錢但不知此舉違法，還天真的反問警察車手是什麼？讓啼笑皆非的員警頻搖頭：令人無言。
台中市第二分局永興派出所警員施浩瀛當天下午到北區進化北路、大德街口的銀行簽巡邏箱時，瞥見16歲的松姓少年正在ATM前提領現金，且不斷自口袋掏出提款卡重覆提領，由於明顯就是車手的行徑，施員上前一個搭肩問：「少年ㄟ！你領的這些錢…是你的嗎？」
「呃…不是」，心虛的少年立馬露餡，施員立即呼叫支援警力前來協助並查證少年身分，當場查扣押4萬多已提領的贓款及5張提款卡，將少年帶回偵辦並問他：你知道當詐騙集團車手是犯法的嗎﹖
未料少年警訊中供稱，因為沒錢購買名牌衣物及球鞋，日前在報紙上看見廣告進而主動跟對方連絡，對方給了多張提款卡讓他前往ATM提領現金，並給他每天2000元的工資還告訴他只提錢不會違法，甚至天真的反問警察車手是什麼？
員警聞言頻搖頭，準備義正詞嚴的告誡一番時，少年竟還無知的問警方：這樣有很嚴重嗎？會被關嗎？警方則在訊後先將全案依詐欺罪嫌送辦，並繼續擴大追查幕後操控的詐騙集團。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 全台4傷送醫
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 0的戰爭 泰山驚險破蛋
- 女子遭鞭刑5下就昏厥 殘酷畫面曝光
- 台中孔廟首場祈福許願 結合元宵開運
- FF開拓動漫祭開幕 2萬人擠爆台大體育館
- 熱火挑戰本季聯盟最長13連勝 今日賽事預告與轉播
- 健保詐騙電話猖獗 話術就是那幾招
- 自由廣場》從徐外科到財團法人醫院
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 國際黑天鵝多 台股要小心
- 南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
- 龍元宮千人擲笅吸引信眾大排長龍 最大獎可得機車
- 「捨不得跟你吻別」 江蕙要歌神留麥
- 「我們像嗎？」 池錫辰與撞臉的品冠終於相見歡！
- （影音）郭靜看朴寶劍淚崩 無須鮮肉救火
- 寶山新城慶元宵 舉辦一年一度「打中午」
- 岱桑等好轉 宋家豪跟上一軍
- 鄭秀文爽露G奶 爬桌挑逗小鮮肉
- 鬧元宵 六甲遶境拚陣 學甲猜燈謎
- 錢柏渝斷不開多金前男友 這件事讓她心碎至今
- 傳吳清鏞接宜蘭副縣長 民進黨嗆「切割」縣府
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 港都球迷報報
- 台北燈節天冷心更冷 表演團體寒風中抖2小時
- 遵循一中 章家敦：川普向北京投降
- MLB》道奇續補二壘戰力 1年約留下老將阿特利
- 國民黨借款只還柱沒還詹？洪秀柱：所有借款都是我借
- 元宵「乞龜」 慈鳳宮「金龜王」今年增為6隻
- 設專屬停車位、專人服務 身障者台灣燈會貴賓級待遇
- 日本國際料理賽／比職業強 科大生滿分摘金
- 2路公車繞行 大華國中通勤解決了
- 雙詹拆夥！大詹合拍辛吉絲 拚大滿「冠」
- 家扶獎助學金短缺 中市茶商業公會捐茶葉義賣
- 長腿歐巴來台 金宇彬又帥又暖
- 竹市都城隍燈會 花燈藝術展開燈
- 市區賞花要及時 馬場町公園孔雀草花海繽紛
- 「陰間使者」李棟旭人氣飆 1500張FM門票秒殺黃牛票狂竄
- 新營設國圖南部館 下週可望敲定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：少年替詐團領贓款遭逮 天真問「車手是什麼？」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分