| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

少年替詐團領贓款遭逮 天真問「車手是什麼？」

2017-02-11  16:48

〔記者許國楨／台中報導〕松姓少年被詐團吸收當車手，本週一拿著多張提款卡到銀行ATM前提領贓款，因佔據ATM時間太久被巡邏行經的員警直覺有異盤查當場人贓俱獲時，少年坦承確實替人領錢賺工錢但不知此舉違法，還天真的反問警察車手是什麼？讓啼笑皆非的員警頻搖頭：令人無言。

台中市第二分局永興派出所警員施浩瀛當天下午到北區進化北路、大德街口的銀行簽巡邏箱時，瞥見16歲的松姓少年正在ATM前提領現金，且不斷自口袋掏出提款卡重覆提領，由於明顯就是車手的行徑，施員上前一個搭肩問：「少年ㄟ！你領的這些錢…是你的嗎？」

「呃…不是」，心虛的少年立馬露餡，施員立即呼叫支援警力前來協助並查證少年身分，當場查扣押4萬多已提領的贓款及5張提款卡，將少年帶回偵辦並問他：你知道當詐騙集團車手是犯法的嗎﹖

未料少年警訊中供稱，因為沒錢購買名牌衣物及球鞋，日前在報紙上看見廣告進而主動跟對方連絡，對方給了多張提款卡讓他前往ATM提領現金，並給他每天2000元的工資還告訴他只提錢不會違法，甚至天真的反問警察車手是什麼？

員警聞言頻搖頭，準備義正詞嚴的告誡一番時，少年竟還無知的問警方：這樣有很嚴重嗎？會被關嗎？警方則在訊後先將全案依詐欺罪嫌送辦，並繼續擴大追查幕後操控的詐騙集團。

廣告
  • 少年天真的反問警察車手是什麼？（記者許國楨翻攝）

    少年天真的反問警察車手是什麼？（記者許國楨翻攝）

  • 少年甚至無知的問警方：這樣有很嚴重嗎？會被關嗎？（記者許國楨翻攝）

    少年甚至無知的問警方：這樣有很嚴重嗎？會被關嗎？（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 少年 詐騙車手 車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：少年替詐團領贓款遭逮 天真問「車手是什麼？」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.