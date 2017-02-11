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網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運
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散播地震不實倒樓照 男子與女學生落網

2017-02-11  15:52

〔記者楊金城／台南報導〕今天凌晨1點12分台南近海發生211強震，台南市震度高達6級，地震後有人上網po出去年206地震新化大樓偽稱南市金華路大樓傾斜，引起恐慌，市長賴清德要求南市警局查辦不實散播謠言，上月剛成軍的台南市刑大科偵隊中午查到1男1女上傳倒樓照，現已帶回刑大偵辦中，釐清案情。2人po照開玩笑過頭，悔不當初。

涉案的是24歲男子和未成年高一女學生，都住台南市，互不認識，警方查出地震後約在1點30分左右，兩人各自上傳倒樓照，男子將倒樓照po在和友人的臉書群組，還冒稱是「群主」上傳的照，有人跟他說是去年206新化倒樓舊照，但男子沒再解釋，倒樓照也是男子上傳的，跟「群主」無關。

另高中女生在Line群組po出新化倒樓舊照。

南市警局局長黃宗仁一早就坐鎮市刑大，盯緊追查進度，中午查出1男1女最早發布倒樓散播者。2人都承認po倒樓照，沒想到開玩笑將事情鬧大了。

南市刑大副大隊長林郁誌說，此案涉及散播不實言論，致生危安於公安者，涉及刑法恐嚇公眾罪和社會秩序維護法。

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  • 南市刑大科偵隊追查男子在臉書群組po出倒樓照。（記者楊金城攝）

    南市刑大科偵隊追查男子在臉書群組po出倒樓照。（記者楊金城攝）

  • 高中女生在Line群組po倒樓照。（記者楊金城攝）

    高中女生在Line群組po倒樓照。（記者楊金城攝）

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相關關鍵字： 倒樓照 地震 恐嚇公眾罪 社維法 謠言
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