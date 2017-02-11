學生有難、不能不幫！ 暖師匯款救急險遭騙
2017-02-11 15:57
〔記者邱俊福／台北報導〕北市1名高中女老師日前收到學生傳LINE要求借3萬元救急，女老師心想學生遇到困難，便轉帳給對方，沒想到原來是學生的帳號被詐騙集團盜用，所幸女教師事後及時察覺，報警圈存匯款，才沒讓騙徒得逞。
「我不是沒起過疑心，只是太擔憂學生安危，自己把可疑之處合理化」，女教師向警方表示，案發當天突然接到已畢業的女學生用LINE傳訊息借錢，金額不算小數目，卻不肯說明原因，雖然心中感覺奇怪，但心想女學生可能遇到不敢向親人啟齒的困境，走投無路才找自己求助，不禁越想越擔心，便依照對方指示匯款。
歹徒得手後食髓知味要求再借3萬元，才讓女教師頓悟自己遇上了詐騙集團，趕緊撥打165反詐騙諮詢專線求助，並趕到鄰近派出所報案，警方受理後及時通報銀行將匯款圈存，將3萬元全數追回。
刑事局表示，近年來隨著LINE的普及，詐騙集團盜用LINE帳號後，假冒親友借錢案件也越來越多，包括政府官員、民代、藝人都曾是受害者，呼籲民眾應加強防護LINE的帳密安全。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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