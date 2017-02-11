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混凝土車半路翻覆 車內沙土倒滿地

混凝土預拌車翻覆在北市環河北路、延平北路六段口，阻礙交通，需要2部大型吊車協助移置。（記者陳恩惠翻攝）

2017-02-11  15:53

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市社子地區今天下午發生一起，滿載沙土的混凝土預拌車翻覆的意外，由於車身體積龐大，翻倒在交通流量相當大的環河北路上，導致交通阻塞長達2小時，幸經轄區士林分局社子派出所員警和環保局人員清掃地面，才恢復正常交通。

台北市消防局119勤指中心今天下午1時20分據報，位於北市延平北路六段、環河北路三段及社中街的三叉路口，發生混泥土預拌車翻車的意外，立刻派出救 水箱車1輛、救護車1輛共6名救災救護人員前往，所幸駕駛並未受困車內。

士林警方表示，由於混凝土預拌車的車體龐大，車內的泥沙全傾倒在馬路上，以致交通流量原就很大的環河北路快速道路，當場成了大型停車場，車輛動彈不得，幸經吊車將翻倒的預拌車移到路邊，環保局動員清掃路面，才讓交通在3時餘恢復正常。

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  • 警方在路口指揮交通，環保局則動員前往清除倒出的泥土。（記者陳恩惠攝）

    警方在路口指揮交通，環保局則動員前往清除倒出的泥土。（記者陳恩惠攝）

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