| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

詐欺慣犯拗免費按摩 檢警加送1夜牢飯

2017-02-11  16:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕有多項詐欺前科的陳姓男子10日晚間前往竹市一家泰式養生館按摩，做到一半才跟店家說他皮夾不見，要店家報警抓他，警方最後依詐欺罪嫌將他移送檢方偵辦。

警方調查，10日晚間10點，57歲的陳姓男子前往竹市中華路一處泰式養生館，表示要做泰式油壓按摩，業者告知按摩2小時要價1300元。

沒想到進行65分鐘之後，陳男向服務人員說「這樣就好了！」主動結束按摩並前往洗澡。事後陳男向店家說皮夾不見無法付錢，要求報警處理，事後店家向警方提起詐欺告訴。

陳男聲稱，他得知皮夾遺失之後，曾打電話要朋友前往付帳，但朋友不去，他也沒辦法。然而，警方調出他的前科，赫然發現共有11頁、57案之多，包括恐嚇、侵佔、竊盜等都有，但最多的還是詐欺。業者說，懷疑他到處欺騙商家，希望檢警一定要嚴辦。全案依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

廣告
  • 有多項詐欺前科的陳男，10日晚間前往竹市一家泰式養生館按摩，做到一半才跟店家說他皮夾不見，店家向警方提起詐欺告訴。（記者蔡彰盛翻攝）

    有多項詐欺前科的陳男，10日晚間前往竹市一家泰式養生館按摩，做到一半才跟店家說他皮夾不見，店家向警方提起詐欺告訴。（記者蔡彰盛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賴帳 詐欺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：詐欺慣犯拗免費按摩 檢警加送1夜牢飯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.