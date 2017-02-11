詐欺慣犯拗免費按摩 檢警加送1夜牢飯

2017-02-11 16:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕有多項詐欺前科的陳姓男子10日晚間前往竹市一家泰式養生館按摩，做到一半才跟店家說他皮夾不見，要店家報警抓他，警方最後依詐欺罪嫌將他移送檢方偵辦。

警方調查，10日晚間10點，57歲的陳姓男子前往竹市中華路一處泰式養生館，表示要做泰式油壓按摩，業者告知按摩2小時要價1300元。

沒想到進行65分鐘之後，陳男向服務人員說「這樣就好了！」主動結束按摩並前往洗澡。事後陳男向店家說皮夾不見無法付錢，要求報警處理，事後店家向警方提起詐欺告訴。

陳男聲稱，他得知皮夾遺失之後，曾打電話要朋友前往付帳，但朋友不去，他也沒辦法。然而，警方調出他的前科，赫然發現共有11頁、57案之多，包括恐嚇、侵佔、竊盜等都有，但最多的還是詐欺。業者說，懷疑他到處欺騙商家，希望檢警一定要嚴辦。全案依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。